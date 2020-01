Fakulte informatiky STU hrozí demokratický kolaps. Prečo?

Na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa dejú mimoriadne podivné veci...

Autori sú študenti FIIT STU.

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity má od decembra 2019 nového dekana - prof. Ivana Kotuliaka. Tento blog sme napísali, aby sme ako študenti verejne prejavili nesúhlas s krokmi nového dekana, ktoré podľa nášho názoru ničia demokratické princípy a porušujú základné zásady slušnosti. Myslíme si, že je vo verejnom záujme, aby sme tu zverejnili informácie o dianí na jednej z najlepších fakúlt informatiky na Slovensku.

Predstavte si, že sa dva týždne pred voľbami do parlamentu SR dozviete, že vládna strana potajomky rozdala do zahraničia ktoviekomu dva milióny voličských preukazov, vďaka čomu ich budú títo cudzinci môcť voliť. Považovali by ste potom takéto voľby za férové?

Niečo podobné sa stalo na našej fakulte. 16.1.2020 sa u nás budú konať voľby do zamestnaneckej časti nášho najdôležitejšieho zastupiteľského orgánu - akademického senátu - čo je vlastne parlament fakulty. 1.1.2020 sme sa náhodou - z vnútorných personálnych IT systémov fakulty - dozvedeli, že na fakultu pribudlo 15 nových zamestnancov. Spolu s tromi, ktorí boli prijatí ešte v decembri, sa tak za necelý mesiac dekanovania I. Kotuliaka zvýšil počet zamestnancov zo 46 na 64. Pribudlo nám tak 40% nových voličov.

Myslíme si, že títo noví zamestnanci boli účelovo prijatí, aby pomohli spolupracovníkom nového dekana uspieť vo voľbách. Nový dekan je medzi zamestnancami všeobecne neobľúbený a môže mať obavy, že by vo voľbách nezískal kontrolu nad senátom, ktorý by ho mohol aj odvolať.

Títo noví ľudia sú prijatí na pozíciu výskumných pracovníkov, no častokrát podľa nás nenapĺňajú základné požiadavky, ktoré by sme od takýchto zamestnancov očakávali:

Niektorí v nedávnej minulosti publikovali v predátorských časopisoch - čo je pri výskumných pracovníkoch obzvlášť závažné.

Nepracovali v doméne informatiky, ani nikdy v informatike nerobili výskum (napr. strojár, fyzik, PR manažérka).

Mnohí nemajú výskumný titul PhD.

Majú osobné prepojenia na nového dekana - sú to jeho súčasní alebo bývalí študenti a spolupracovníci.

O prijímaní nových ľudí nebola akademická obec informovaná, na fakulte nepribudol žiadny výskumný projekt, ktorý by vyžadoval takéto množstvo nových výskumných pracovníkov, na pozície neboli vypísané výberové konania. Navyše, sám dekan pri nástupe verejne prisľúbil, že nových zamestnancov nebude pred voľbami prijímať. Toto podozrenie dokonca označil za hoax. Taký istý prísľub dal aj rektorovi STU Miroslavovi Fikarovi (link na video), ktorý k nemu podľa vlastných slov „stratil dôveru“.

Toto pochybné a podozrivé konania dekana Kotuliaka preto považujeme za závažné narušenie demokratického fungovania akademickej obce našej fakulty. Hlas ľudí, ktorí fakultu roky budovali bol oslabený a o ďalšom smerovaní fakulty majú rozhodovať noví ľudia, ktorí na jej rozvoji nemajú žiadnu zásluhu. Takéto správanie dekana Kotuliaka odsudzujeme. Senát nemá byť hračkou v rukách dekana, naopak, zo zákona vyplýva, že senát by mal dekana kontrolovať. A akademická obec má právo na férový priebeh volieb. Toto právo si nárokujeme a žiadame.

Doteraz sme naše obavy a strach o budúcnosť fakulty držali na jej pôde. V tejto chvíli však už nevieme ako ďalej. Chceme verejne poprosiť o pomoc každého - verejnosť aj orgány našej univerzity, aby nám pomohli nájsť riešenie a zvrátiť neželaný vývoj. Našu fakultu považujeme za ostrov pozitívnej deviácie, kde sa študenti neboja ozvať, keď vidia, že sú ohrozené demokratické princípy a morálne zásady, na ktorých nám záleží. Je to odborne jedna z najlepších fakúlt na Slovensku a má za sebou aj hrdú históriu presadzovania čestného správania. Nové vedenie nenapĺňa našu predstavu o tom, akým smerom by sa naša fakulta mala uberať.

===============================

Ps: Kým sme stihli zverejniť tento blog, stala sa vec, po ktorej život na fakulte na chvíľu zastal, po čom nasledovali veľké emócie. Dekan Kotuliak dnes s okamžitou platnosťou vyhodil jednu z najväčších osobností IT na Slovensku, bývalú dekanku profesorku Bielikovú. Ako zdôvodnenie uviedol, že to urobil na základe podozrenia z trestnej činnosti, ktoré na dekanku podal anonym. Mysleli sme si, že zamestnaním množstva ľudí tesne pred voľbami bolo konečne dosiahnuté dno. Dnes sme sa stali svedkami toho, že dno neexistuje a prezumpcia neviny nemusí vždy platiť.

Na podporu dekanky do pár hodín vznikla petícia, ktorá v čase zverejnenia tohto blogu mala viac ako 360 podpisov od ľudí z akadémie aj priemyslu:

https://www.peticie.com/vyzva_dekanovi_ivanovi_kotuliakovi_okamite_zrute_vypove_prof_marie_bielikovej

